Пожар на пороховом заводе потушен

В Казани ликвидировали пожар на пороховом заводе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Напомним, пожар начался около 15:52 минут. По сообщению ведомства, огонь вспыхнул на кровле законсервированного производственного здания, где проходил ремонт. Огонь распространился на площади около 300 кв. м. В 16:54 пожар был локализован, а в 17:14 — пожарные ликвидировали открытое горение.

Пострадавших и погибших нет. Угрозы населению нет. На тушение пожара было привлечено 93 человека и 32 машин техники.

“Ъ-Казань”