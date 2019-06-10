Главный врач краснодарской краевой больницы удостоен Государственной премии России

Президент России Владимир Путин своим указом присудил Государственную премию Российской Федерации за 2018 год в области науки и технологии Владимиру Порханову, академику РАН, главному врачу Краснодарской краевой клинической больницы №1. Указ о награждении опубликован на официальном сайте президента РФ.

Владимир Порханов получил Государственную премию России за выдающиеся достижения в области медицины. Доктор Порханов начал работать в 1971 году в Краснодаре в должности врача-туболога, с 1980 года — главный врач краснодарского противотуберкулезного диспансера, с 1989 года — заведующий торакальным отделением краевой многопрофильной больницы № 2. С 2004 года Владимир Порханов руководит крупнейшим медицинским центром края – ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. Очаповского». Владимир Порханов –заслуженный врач Российской Федерации, Герой труда России.

Анна Перова, Краснодар