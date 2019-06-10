Прокуратура оштрафовала «Руслайн» за задержки рейсов из Белгорода

Мировой судья в Белгороде по решению региональной транспортной прокуратуры оштрафовал авиакомпанию «Руслайн» за задержки рейсов из местного аэропорта, сообщает ведомство. Там уточнили, что «провели проверку соблюдения компанией требований законодательства в сфере перевозки пассажиров воздушным транспортом».

Речь идет о задержках в марте 2019 года двух вылетов из Белгорода более чем на четыре часа. «Причинами задержек были техническая неисправность самолетов и их позднее прибытие, резервные воздушные суда авиакомпанией в обоих случаях не предоставлены»,— заявили в прокуратуре.

Там отметили, что это уже второй штраф, наложенный на авиакомпанию за задержки полетов в регионе за год. В январе она была оштрафована также на 100 тыс. руб. за аналогичные нарушения.

Сергей Калашников