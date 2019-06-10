В 2018 году на Кубани уничтожено 65 тонн животноводческой продукции

За минувший год в Краснодарском крае было проведено 5426 проверок животноводческих хозяйств, по результатам которых выявлено 2557 нарушений. Об этом на заседании регионального парламента руководитель краевого департамента ветеринарии Роман Кривонос.

По его словам, сумма выписанных в прошлом году штрафов составила почти 8 млн руб. Из более чем 334 изъятых из оборота тонн животноводческой продукции, не отвечающей нормам безопасности, было уничтожено 65.

Больше всего в личных подсобных хозяйствах отсутствовала регистрация домашних животных в госветслужбе и не были выполнены плановые противоэпизоотические мероприятия.

Только по лейкозу в 2018 году на Кубани было зарегистрировано более 80 неблагополучных населенных пунктов, где были выявлены очаги заболевания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий процент инфицированности снизился на 0,4%.

Как сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, для региона большое значение имеет наращивание поголовья и увеличение объема выпускаемой животноводческой продукции. «В то же время мы должны ставить на первое место качество поставляемого потребителям товара. Улучшение ситуации с лейкозом - работа не одного дня. Но мы должны уверенно идти на снижение заболеваемости им крупного рогатого скота», - сказал председатель ЗСК.

Василий Хитрых