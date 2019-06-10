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В Ростове ветеринара осудили за фиктивное трудоустройство

Кировский районный суд Ростова приговорил ветеринара Александра Бутенкова к двум годам условно за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что подсудимый на протяжении полутора лет был фиктивно трудоустроен главврачом Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных с Противоэпизоотическим отрядом. Фактически осужденный в учреждении не работал, а его обязанности выполняли другие сотрудники. Однако зарплату Бутенков регулярно получал. За полтора года осужденному выплатили более 600 тыс. руб.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Дарья Голякова


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