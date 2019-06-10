Мэрия хочет снести кафе и пиццерию ГК «Русский аппетит» в Воронеже

Администрация Воронежа обратилась в региональный арбитражный суд с иском о признании самовольными постройками двух кафе ГК «Русский аппетит» депутата облдумы Андрея Прытыкина. Об этом сообщает DeFacto. Оба заведения расположены в Коминтерновском районе, это пиццерия Craft Pizza у дома 56 на улице Генерала Лизюкова и кафе «Вермишель» на улице Владимира Невского, 59г.

Мэрия требует, чтобы бизнесмен снес кафе за свой счет. Ее юристы уже ходатайствовали об аресте кафе и пиццерии. Но пока суд оставил иск и ходатайство без движения до 28 июня из-за нарушения правил подачи.

Сергей Калашников