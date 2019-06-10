Суд оставил в силе приговор начальнице службы безопасности Русского музея

Горсуд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор начальнику службы безопасности Государственного Русского музея (ГРМ) Ирине Кузнецовой и предпринимателю Николаю Дурасову, которых в августе 2018 года признали виновными в хищении 4,7 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку ключниц в ГРМ. Апелляционная инстанция изменила решение в части иска, постановив взыскать 4 млн штрафа не в пользу Русского музея, а в пользу государственного бюджета. Об этом “Ъ-СПб” сообщила адвокат госпожи Кузнецовой Марина Янина.

«По формуле обвинения вред был причинен бюджету, деньги были субсидиарные, передавались Русскому музею»,— уточнила госпожа Янина. При этом она добавила, что окончательное решение об обжаловании приговора в кассации будет принято после получения мотивировочной части решения.

Напомним, что приговором Смольнинского районного суда Ирине Кузнецовой и Николаю Дурасову было назначено наказание, соответственно, в виде четырех и пяти лет условно, а также штрафа в размере 2 млн руб. с каждого фигуранта. Защита Ирины Кузнецовой в апелляционной жалобе указывала, что в действиях ее подзащитной нет состава преступления, а потому уголовное дело должно быть прекращено. Также в апелляционной жалобе указывалось, что версия сговора между Кузнецовой и Дурасовым не подтверждается материалами дела.

Марина Царева