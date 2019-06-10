Бывшему директору НПП «Салют» продлили срок ареста

Нижегородский райсуд до 13 июля продлил срок ареста Дмитрию Воробьеву, бывшему гендиректору АО Научно-производственное предприятие «Салют» ( НПП «Салют», специализируется на разработке и производстве СВЧ-аппаратуры для систем вооружения, связи и управления, высокоточного оружия).

Как выяснил “Ъ-Приволжье”, бывшего управленца арестовали еще в начале года. Следствие инкриминирует ему злоупотребление служебным положением, полагая, что благодаря действиям господина Воробьева другие фигуранты уголовного дела в 2015 году похитили свыше 90 млн руб. за счет двойных оплат по госконтрактам. Расследованием занимаются следователи нижегородского областного управления МВД.

Кстати, в начале 2017 года Приокский райсуд прекратил уголовное дело в отношении другого бывшего управленца НПП «Салют» Владимира Грачева, который в 1999-2012 годах работал заместителем по экономике, а затем недолго был врио гендиректора. Его также обвиняли в злоупотреблении: возглавив в 2012 году АО «НИИТОП», господин Грачев пытался перебросить на это предприятие заказ НПП «Салют» по изготовлению трех гальванических линий через частную коммерческую фирму-посредника, которая гальваникой не занималась, но стала формальным победителем тендера. Эта схема не сработала: «Салют» лишился 8,7 млн руб. аванса, а оборудование так и не получил. Учитывая пожилой возраст Владимира Грачева и отсутствие у него судимостей, его освободили от уголовной ответственности по амнистии, объявленной к 70-летию Победы.

Иван Сергеев