Экс-начальницу Каменоломненского почтамта осудили за присвоение 300 тыс. рублей

Октябрьский районный суд Ростовской области приговорил бывшего начальника территориального отделения почтовой связи Каменоломненского почтамта Татьяну Кобзеву к двум годам колонии условно за крупное хищение (ч.3 ст.160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что подсудимая с декабря 2017 года по июль 2018 года вносила ложные сведения об остатке денежных средств в книгу и дневники учета. Разницу злоумышленница присваивала. Общая сумма хищений составила 300 тыс. руб. Ущерб, нанесенный Каменоломненскому почтамту, осужденная погасила в полном объеме.

Дарья Голякова