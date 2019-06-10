После отравления гостей стафилококком на «Ранчо 636» в Дзержинске возбудили дело

Как сообщает нижегородское следственное управление СК, в дзержинском загородном клубе «Ранчо 636» вечером 7 июня 25 человек отравились при проведении банкета. Госпитализировали девять пострадавших, из них семерых отпустили домой после оказания медпомощи, а двоих оставили для лечения.

Следователи изъяли образцы воды и продуктов, которые использовали для приготовления пищи. Работа клуба приостановлена. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

По информации Роспотребнадзора по Нижегородской области, пищевое отравление было вызвано золотистым стафилококком. «Этот же возбудитель выделен от шести сотрудников пищеблока ИП Филохина (оказывало услуги общепита на территории клуба.– “Ъ-Приволжье”) и в приготовленном кулинарном блюде – шеф-салате, который употреблялся всеми пострадавшими», – сообщает надзорное ведомство. Также при проверке были обнаружены нарушения личной гигиены сотрудников, технологии приготовления пищи и другие.

Как сообщается на официальной странице «Ранчо 636» в соцсети, на мероприятии употреблялись напитки, алкоголь и кондитерские изделия, привезенные заказчиком. «Помещения комплекса сдаются в аренду по различным направлениям. В данном случае услуги общепита оказывала ИП Филохина. Из-за инцидента мы расторгли договор аренды с данным предпринимателем. Мы очень сожалеем о произошедшем, пристально следим за ситуацией, готовы оказать пострадавшим помощь», – цитирует собственника загородного клуба Олега Арановича «Нижегородская правда».

Анастасия Еремина