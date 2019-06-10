Собственника краснодарского «ЭнергоГрупп» суд обязал выплатить 307 млн рублей

Решением Арбитражного суда Краснодарского края собственник ООО «ЭнергоГрупп» Алексей Белых привлечен к субсидиарной ответственности в размере 307 млн руб., информация опубликована в «СПАРК-Интерфакс».

Инициатором банкротства компании выступил «Крайинвестбанк». С иском в суд кредитное учреждение обратилось в 2016 году, на тот момент долг «ЭнергоГрупп» перед банком составлял 113 млн руб. Конкурсное производство в отношении общества было введено в 2017 году. Среди кредиторов компании также ООО «Башкирская химия», ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис», ООО «Транстрой» и др.

По данным «СПАРК-Интерфакс», стопроцентным собственником ООО «ЭнергоГрупп» является Алексей Белых. Предприятие зарегистрировано в Краснодаре, оно занималось оптовой торговлей химическими продуктами. Чистые активы предприятия в 2017 году составляли -41 млн руб.

Андрей Ульченко