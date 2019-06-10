Розничной продаже показали будущее

По мнению консалтинговой компании Bain, почти 30% розничных компаний в США в ближайшее время подвержены риску банкротства или поглощению со стороны конкурентов. Исследователи считают, что во избежание такого сценария ритейлерам необходимо срочно приспосабливаться к новым реалиям рынка, выстраивая перспективные бизнес-модели.

В понедельник американская консалтинговая компания Bain & Company выпустила исследование «Будущее ритейла: выигрышные модели для новой эры». Эксперты компании предупредили, что до 30% нынешних игроков рынка розничной торговли США могут обанкротиться или быть поглощены конкурентами, если не начнут срочно решать наиболее актуальные вопросы — внедрение инноваций, совершенствование политики по анализу поведения и спроса потребителей, изменение бизнес-моделей.

«Спектр потенциальных угроз для всей индустрии весьма широк, но мы считаем, что у некоторых ритейлеров еще есть достаточно времени, чтобы разработать выигрышный подход к ведению бизнеса,— считает руководитель управления Bain & Company по анализу розничного рынка Марк-Андре Камел.— И наоборот, тем, чьи позиции уже сильны сейчас, придется двигаться еще быстрее, чтобы сохранить свою конкурентоспособность».

В Bain обозначили пять наиболее перспективных бизнес-моделей для участников рынка ритейла.

По мнению исследователей, те, кто не может встроиться в стремительно меняющуюся архитектуру рынка, уже сейчас находятся в серьезной опасности.

Первой такой моделью эксперты считают «экосистемность».

То есть компании, которые создают целостную площадку с самым широким спектром услуг для потребителей — от собственно покупки товара до чтения информационных материалов о товарах, рынке, моде, общении на эти темы и т. п. Комплексный подход должен применяться не только к потребителям, но и поставщикам товара, логистическим компаниям, осуществляющим доставку купленных вещей, и платежным операторам.

При этом исследователи отмечают, что даже компаниям, уже построившим такую бизнес-модель, все равно не следует расслабляться, приводя в пример компанию eBay, которая уже теряет свои позиции под натиском Amazon в США и Alibaba в Азии.

Вторая перспективная бизнес-модель — «борец за объем».

Ритейлеры, исповедующие такой подход, способны опережать своих конкурентов за счет более быстрого проникновения на новые сегменты рынка и внедрения самых последних технологий. При этом эксперты считают, что ритейлерам, следующим такой модели, необходимо постоянно находиться начеку, следя за самыми последними тенденциями и диверсифицируя источники поступления выручки.

Третья перспективная бизнес-модель — «чемпион стоимости».

В качестве примеров исследователи приводят сети-дискаунтеры Aldi, Lidl, Costco и др., которые строят свою бизнес-модель на сочетании минимальных издержек практически на все и спартанской обстановки магазинов, что позволяет им предлагать товары по минимальной стоимости. Таким ритейлерам следует расширять свое присутствие в местах с низким уровнем проникновения дискаунтеров, постоянно следить за минимизацией издержек и инновациями в области ассортимента товаров.

Еще одной перспективной, хотя и нишевой бизнес-моделью, исследователи назвали так называемых «попутчиков».

Эта относительно небольшая группа ритейлеров, которая лидирует в таких областях, как дизайн и разработка продуктов, но уступает в логистике, IT-системах и целостном анализе рынка. Таким «попутчикам» для ведения своего бизнеса необходимо сотрудничество с другими компаниями, которым они могут предложить свои возможности по дизайну и разработке продуктов, взамен получив или воспользовавшись недостающими у них самих качествами или возможностями.

Пятая и последняя перспективная бизнес-модель для ритейлера — «региональная жемчужина».

Такие компании могут уступать в наращивании объемов торговли на всем рынке, но обладают преимуществом в определенных, подчас ключевых регионах, что и позволяет им конкурировать с более крупными игроками.

По мнению исследователей Bain, главная опасность для таких региональных лидеров заключается в растущей популярности интернет-торговли, которая может серьезно подорвать их позиции на местах.

«Эти бизнес-модели будущего ритейла позволяют достичь стратегических целей, когда рынок находится уже в движении. Они дадут руководителям понять, куда может двигаться их компания, и увидеть альтернативные пути развития,— считает Сюзанна Тагер, старший директор Bain по практическому изучению розничного рынка.— Сейчас ни один ритейлер не может позволить себе просто сидеть и ждать. Многим уже сейчас надо понять, как уйти с позиций, которые являются неустойчивыми. Другим же необходимо постоянно совершенствовать свои подходы к ведению бизнеса».

Евгений Хвостик