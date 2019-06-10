Винтажный цветочный принт, полоска и горох украсили капсулу Aquazzura и Racil

Дизайнеры марок Aquazzura и Racil Эдгардо Озорио и ливанка Расил Чалхуб создали совместную коллекцию, в которую вошли семь предметов одежды и пять пар обуви. Идея коллаборации зародилась в одном из многочисленных путешествий, в которые дизайнеры отправляются каждое лето. В капсулу вошли платье-комбинация, юбка А-силуэта, широкие брюки, кроп-блуза, украшенные полосками, горохом и винтажным цветочным принтом. Вторят им аналогичные босоножки на каблуке, мюли и шлепанцы. Все вместе создает радостную, проникнутую духом летней романтики атмосферу.