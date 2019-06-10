«Теплоэнерго» нарастило чистую прибыль и снизило задолженность

Гендиректор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин доложил в гордуме о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году. Выручка городской теплоснабжающей компании увеличилась на 5% до 12 млрд руб. Чистая годовая прибыль «Теплоэнерго» в прошлом году составила 1,061 млрд руб., увеличившись на 86 млн руб. по сравнению с 2017 годом.

«Вся прибыль является целевой и направлена на погашение обязательств прошлых лет, возникших при реализации энергосервисных контрактов 2013-2014 годов»,— уточнил господин Халтурин.

Напомним, в рамках этих договоров «Теплоэнерго» до 2016 года модернизировало ряд городских котельных за счет двух энергосервисных компаний. Однако затем, посчитав выплаты по контрактам слишком дорогими, «Теплоэнерго» выкупило установленное оборудование, перекредитовавшись в госбанках. По данным компании, на конец 2018 года не обеспеченные тарифной выручкой обязательства по энергосервисным контрактам составили 2 млрд руб. (за год их удалось снизить на 1,227 млрд). В целом ссудная задолженность «Теплоэнерго» снизилась на 1,58 млрд руб.

Также компании в прошлом году удалось на треть нарастить объем перекладки старых и строительства новых тепловых сетей – до 57 км. На нормативные темпы по замене ежегодно 5% сетей от их общей протяженности коллектив «Теплоэнерго» пока не вышел. Однако господин Халтурин пообещал, что в этом году этот показатель будет достигнут: намечена перекладка более 100 км сетей на 270 участках.

Итоги работы «Теплоэнерго» комиссия гордумы по экономике оценила положительно. «Очень неплохие результаты: идет рост экономических показателей. Будем надеяться, что и в 2019 году прибыль будет не меньше, и потихоньку мы все долги погасим», — поблагодарил директора компании председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин. “Ъ-Приволжье” поинтересовалось контрактом «Теплоэнерго» с подрядчиком «ФТК-энерго», которое в 2018-2019 годах занималось автоматизацией котельных и теплопунктов. «У нас были замечания к режиму передачи данных. Мы дожали этого подрядчика, он все проблемные моменты недавно устранил. Теперь информация поступает корректно», — заверил Илья Халтурин.

Иван Сергеев