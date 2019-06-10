В Шахтах директора рынка будут судить за дачу взятки чиновнику администрации

Шахтинский районный суд рассмотрит дело директора рынка, обвиняемого в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за заведомо незаконное бездействие (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый в феврале 2017 года передал заместителю главы администрации Шахт взятку для иного лица, чтобы сотрудники администрации не штрафовали предпринимателей за незаконную торговлю на предрыночной территории. Подсудимому грозит до 8 лет колонии.

Ранее экс-замглавы городской администрации осудили на три года условно за посредничество в передаче взятки. Кроме того, он два года не сможет осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах исполнительной власти и местного самоуправления.

Дарья Голякова