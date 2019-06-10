Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает, чем впечатляет обновленный Mercedes-Benz V-Class.

Деловой человек не имеет права выглядеть уставшим: ему необходимо заряжать своей энергией партнеров, излучать успех, тогда и бизнес будет успешным. Поэтому служебный автомобиль должен быть, в первую очередь, комфортным, просторным и эргономичным.

Уверен, что с этими утверждениями согласятся те участники проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге международного экономического форума, которым доведется добираться до мероприятия на Mercedes-Benz V-Class. Роскоши и престижа здесь не меньше, чем в лимузине, зато такого простора в седане точно не будет. А тут можно сесть, вытянув ноги, ваш собеседник будет сидеть не рядом, а напротив, а между вами будет почти настоящий стол.

1 апреля нынешнего года официальные дилерские центры марки начали прием заказов на обновленную версию самого крупного легкового Mercedes. На мировых рынках модель поддерживает слоган — Make Your Move, что можно перевести как «Теперь твой ход». За тобой только решение, а автомобиль готов ко всему: и к роскошному семейному путешествию, и к респектабельным бизнес-трипам.

Уже предыдущее поколение V-Класса впечатляло самой большой в своем сегменте панорамной крышей со сдвижным люком, широкой центральной консолью с интегрированным холодильником и подстаканниками с функцией термоса. Новая обивка и цвет отделки салона создают атмосферу современности и элегантности. А еще в новом V-Классе, как и в S-Классе, доступны опциональные сиденья «люкс» с функциями массажа спины и климат-контроля, то есть теперь поездка в новом V-Классе — это полный релакс.

А если учесть, что Петербургский международный экономический форум ценят именно за возможности неформального диалога, то эти качества автомобиля Mercedes-Benz V-Класс бизнес-элита, безусловно, оценит.