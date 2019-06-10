Santoni включились в экодвижение

Итальянский бренд Santoni объединился с аргентинской it-girl Софией Санчес де Бетак, которая на протяжении многих лет поддерживает экологическое движение и активно выступает за снижение потребления пластика, чтобы создать особенную капсульную круизную коллекцию. Дизайн моделей и их цвета отсылают к тематике океана и подводного мира. Бежевые и коричневые ботинки из нежной замши, а также сандалии, декорированные настоящими ракушками, вдохновлены романтическими прогулками по песчаному берегу. Узоры на босоножках, созданные с помощью разноцветной бахромы, напрямую напоминают морские волны, а на белоснежных кедах и слипонах можно увидеть кораллы.

«В 12 лет я полюбила дайвинг, и с тех пор я очарована подводным миром, который в детстве казался мне параллельной вселенной. Но сейчас я осознаю, что это не просто красивый, но и хрупкий мир, нуждающийся в нашей защите, чтобы будущие поколения могли жить в безопасном и процветающем мире. Именно поэтому этой коллекцией я отдаю дань уважения красоте и чистоте океанов»,— говорит сама София.

Часть выручки от продажи капсулы Santoni + Sofia будет направлена в Ассоциацию защиты океанов. Каждая модель представлена в уникальной коробке, выполненной из экологичного материала.