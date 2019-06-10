Мир из кубиков

Мой старший сын всю сознательную жизнь мечтал поехать в Legoland. Мы долго обещали, планировали, откладывали, потом снова обещали, пока однажды он не сказал: «Вы каждый год обещаете — и не возите. Если не съездим в этом году, я перестану вам доверять». А мы поняли, что человеку исполняется 12, и все ближе тот день, когда мечта в виде поездки в мир кубиков Lego станет неактуальна. А мечты должны исполняться! Поэтому утром в день рождения старшего сына мы стояли перед входом в один из девяти Legoland’ов мира.



О выборе парка

Legoland’ы есть в США, Великобритании, Японии, ОАЭ, Дании и Малайзии. Мы всегда думали, что поедем в малазийский, совместив море и парк, но в итоге выбрали самый близкий. Для поездки необходима шенгенская виза.

Немецкий Legoland находится в маленьком баварском городе на юге Германии — Гюнцбурге. Там живет всего 20 тыс. человек, хотя город, к слову, достаточно древний — он был основан приблизительно в 70 году до н. э. римлянами в месте впадения реки Дунай в реку Гюнц для защиты границ империи. Исторический центр настолько мал, что мы обошли его за полчаса.

Интересный факт: в 1805 году в Гюнцбурге один вечер провел Наполеон. Есть легенда, что во время пребывания в городе он не оплатил свой счет.

В память об этом случае в 1998 году президент Франции Франсуа Миттеран произвел символическую оплату, посетив в сопровождении тогдашнего федерального канцлера Германии Гельмута Коля историческую часть Гюнцбурга.

Основное неудобство заключалось в том, чтобы найти открытый магазин по возвращении в город: хотелось гулять в парке до самого закрытия в 18:00 и двигаться неспеша, но супермаркеты в Гюнцбурге работают до 20:00.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Как добираться

Все, что пишут на форуме Винского про немецкие железные дороги, — абсолютная правда. Мы прилетели из Москвы в Кельн на дешевом рейсе «Победы» (прмерно 5600 руб. без багажа), провели в этом городе целый день, а вечером планировали переехать в Гюнцбург, чтобы наутро оказаться в Legoland’е. Но наш поезд опоздал на полчаса, и из-за этого мы не попали на стыковочную электричку. Флегматичная сотрудница Deutsche Bahn (DB, оператор немецких железных дорог. — «Стиль») предложила мне не волноваться и переночевать в Кельне. Действительно, почему нет?

В итоге сердобольная хозяйка заранее забронированной квартиры в Гюнцбурге ждала нас до часу ночи, хотя изначально мы должны были приехать в 23:00. Тем временем переписка с DB в Facebook привела нас к ссылке на права пассажира DB, согласно которым в случае невозможности пересадки по вине компании мы должны получить компенсацию за такси, если его стоимость не превышает €60. Такси от Ульма до Гюнцбурга (23 км) обошлось нам в €54. При этом билеты от Кельна до Гюнцбурга на поезд с одной пересадкой на четверых стоили €59. Прошло уже больше полугода, а мы все еще ждем компенсации, да. На такси, к слову, добрались крайне, даже чересчур быстро — в этой части Германии на трассах нет скоростных ограничений.

Автобус от вокзала Гюнцбурга до Legoland’а ходит каждые полчаса, идет 10-15 минут и стоит примерно €1,5 с человека. Кстати, в большинстве видов немецкого транспорта не нужно платить за любое количество своих детей (за чужих старше 12 — нужно).

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Где жить

Город маленький, поэтому жилья не так уж много. Мы бронировали в мае на октябрь, и некоторые варианты были уже заняты. В итоге примерно за 10 тыс. руб. в сутки нам досталась трехкомнатная квартира, снятая через Airnbnb.

Конечно, самый приятный для ребенка вариант — жить в Lego-деревне рядом с парком, в рыцарском замке, тематической комнате, домике-бочке или кемпинге. Это пакетные предложения с включенными завтраками и билетами в парк, но они все равно выходят значительно дороже, чем вариант со съемом жилья в Гюнцбурге. Например, на четверых в наши даты это выливалось минимум в €500 за домик-бочку с туалетом на улице. Живя в Гюнцбурге, мы экономили как минимум €100. Правда, мы не рассматривали вариант с кемпингом — в октябре ночью было уже холодновато.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

О парке

Немецкий Legoland работает с 2002 года. В парке площадью 140 га находится около 40 различных аттракционов, проводятся интерактивные игры, шоу и представления. Большинство из них на английском, но достаточно простом для понимания обладателем уровня Intermediate. Парк разделен на тематические зоны, иногда в соответствии с популярными сериями конструкторов (City, Nindjago, Mindstorm), в каждом — свои детские площадки, аттракционы, фудкорты и туалеты. Обилие последних, к слову, поражает и радует — ни разу не столкнулись с очередями.

По собственным данным парка, при его строительстве использовались 50 млн разноцветных кирпичиков Lego и усилия 500 рабочих и дизайнеров. Мы побывали на фабрике и увидели, как их изготавливают. На выходе каждый получил в подарок по сувенирному кирпичику с символикой грядущего Halloween'а. По данным официального сайта немецкого Legoland’а, на просмотр и обкатку всех аттракционов нужно 12 часов чистого времени. Нам показалось, что примерно так и есть. За два полных дня с 10:00 до 18:00 мы обошли все в комфортном темпе.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Аттракционы рассчитаны на детей от 2 до 12 лет. Но наиболее удобный и актуальный возраст все же 6 лет и более. Для двухлетних есть много хорошо оборудованных детских площадок, но аттракционов меньше, чем для более взрослых ребят. Рост везде строго проверяют по ростомеру. Для категории до 6 лет мы с младшим сыном, которому было неполных 4 года, за два дня обкатали абсолютно все, что-то даже по нескольку раз.

Старшему как имениннику сделали несколько подарков: спецзначок, возможность собрать своего человечка в фирменном магазине из кучи вариантов деталек и подарочный Lego-тортик со свечкой. При виде значка все радостно жали сыну руки и поздравляли с праздником.

Из аттракционов нам больше всего понравились американские горки в 3D-шлемах, имитирующих реальность «Lego-фильма», и летающие драконы. Дети также остались довольны катанием на паровозике из Lego с экскурсией по всему парку, а также посещением океанариума. Все аттракционы и места можно посещать любое количество раз в течение дня.

Еда и напитки в парке ожидаемо неоправданно дорогие. Например, бутылочка воды 0,5 л стоила €3. Поэтому мы закупались в ближайшем супермаркете, и там же завтракали карривурстами — чудесными немецкими сосисками. Для желающих прийти со своим в парке есть столики и лужайки для ланча.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

О нравах

Люди и в парке, и в городе добры и приветливы, чего стоит одна только история с полуночным ожиданием нас из-за опоздавшего поезда. Очень тронула нас ситуация с чемоданами. Так вышло, что нам нужно было их оставить где-то на вокзале до вечера, чтобы мы могли, приехав из Legoland’а, сразу сесть на поезд до Берлина. Наша стройная теория разбилась об отсутствие на вокзале камер хранения. Да, так бывает. Я не придумала ничего лучше, кроме как зайти в офис DB (тех самых, которые все еще должны нам за такси) и спросить, что же нам делать. Любезный сотрудник DB предложил нам оставить чемоданы в их офисе, только забрать до закрытия офиса. Так мы и сделали.

Туалетная вода из Duty free никуда не делась.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Когда посещать

Немецкий Legoland по большей части находится под открытым небом, поэтому открыт с апреля по ноябрь. Мы ездили туда в середине октября, то есть в конце сезона. На мой взгляд, осень — очень удачное время: тепло (в Воронеже было 9-11 градусов тепла, в Гюнцбурге — 26!), людей мало (мы почти не стояли в очередях) и невероятно красиво все вокруг в желто-оранжево-красных тонах. Но судя по масштабам поручней для формировки очередей, в горячий сезон тут бывает тесновато. Поэтому если планируете поездку на лето, лучше рассчитывать на рабочие дни — это хотя бы ограничит поток местных детей с работающими родителями.

Мы очень хотели прокатиться на гигантском каноэ, срывающемся с водопада, и боялись, что это сезонное развлечение. Но оказалось, что мощные сушилки в человеческий рост решают проблему. В итоге сезонным оказалось только озеро с водяными пистолетами — оно работает только летом.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Стоимость билетов круглый год одна и та же – примерно €35-45 с человека (разница между и взрослым и детским незначительна). Кроме того, как правило, можно:

купить билеты онлайн и получить скидку (проверяйте акции на сайте);

купить годовой абонемент (это выгодно, если остаешься в парке дольше, чем на два дня);

использовать купоны (их можно поискать на форумах для путешественников);

использовать продление билетов (можно продлить действующий билет в конце текущего дня на следующий примерно за полцены).

Для нас наиболее выгодным вариантом оказалось купить всем по годовой карте с использованием купона от Merlin Entertainments (двое человек проходят по цене одного). Получилось €168.

В целом, мы очень рекомендуем поездку.

Ни в коем случае не покупайте железнодорожные билеты со стыковкой менее чем в час! И не забудьте приготовить немного денег для посещения сувенирных магазинов — в нашем арсенале после путешествия оказались не только конструкторы, но и абсолютно необходимые для жизни, как выяснилось, пенал и кружка.