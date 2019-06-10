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Фото: Андрей Абрамов

Хохлома попадёт в книгу

В Семенове создадут гигантскую золотую книгу мастерства.

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Главным символом XVI Международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» в Семёнове станет гигантское изделие — «Золотая книга мастерства», куда будет записываться история народных художественных промыслов. Сам фестиваль в этом году пройдет 15 и 16 июня. Работа над символом фестиваля началась в марте, - отметила главный художник «Хохломской росписи» Елена Галкина:

Как рассказала генеральный директор «Хохломской росписи» Елена Краюшкина, со следующего года ежегодный фестиваль «Золотая хохлома» в Семёнове по-настоящему выходит на международный уровень:

Напомним, на фестивале можно будет посетить выставку-ярмарку изделий НХП, праздничный концерт и аттракционы. Программа включает множество мастер-классов: по выпеканию блинов, росписи ложки, матрешки, по сухому валянию, росписи печатного пряника и другие.

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