«Красный якорь» направит основную часть прибыли на модернизацию производства

На общем собрании акционеров ПАО «Завод “Красный якорь”» (Нижний Новгород) было принято решение не выплачивать дивиденды за 2018 год ни по обыкновенным, ни по привилегированным акциям. Об этом сообщается в отчетности предприятия.

Основную часть чистой прибыли за 2018 год – 14,22 млн руб. – решено направить на модернизацию кузнечно-прессового производства. Еще 4,1 млн руб. будет направлено на покрытие убытков прошлых лет, а оставшиеся 3 млн руб. – на создание резервного фонда.

Также на собрании был переизбран совет директоров. В нем остались Дмитрий Барыкин, Александр Розбах, Александр Дягтерев и Игорь Филоненко. Место Натальи Мироновой занял Дмитрий Романов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Завод “Красный якорь”» было зарегистрировано в 1993 году в Нижнем Новгороде. Уставный капитал составляет 622,6 тыс. руб. Основной вид деятельности – производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним. Гендиректором является председатель гордумы Дмитрий Барыкин, который владеет 44,25% долей. Еще 44,25% принадлежат Александру Розбаху, по 5% – Игорю Филоненко и Алексею Гоману. По итогам 2018 года при выручке в 1,45 млрд руб. прибыль предприятия составила 21,3 млн руб.

Анастасия Еремина