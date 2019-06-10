Житель Татарстана подозревается в финансировании запрещенной террористической организации «Аль-Каида»

Следственный комитет России по Татарстану направил в Приволжский окружной военный суд дело 47-летнего Андрея Верезумского из Нижнекамска, который обвиняется в содействии террористической деятельности. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2012 году господин Верезумский перевел $27,4 тыс. на территорию Пакистана — по версии следствия, обвиняемый сделал это с целью финансирования деятельности террористической организации «Аль-Каида», признанной запрещенной на территории РФ.

Также следствие считает, что Андрей Верезумский в селе Ютазы вербовал местных жителей в международную террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена на территории РФ). Обвиняемый действовал совместно с иным лицом, объявленным в международный розыск.

“Ъ-Казань”