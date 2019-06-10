На химическом заводе «Ленреактив» произошел взрыв

В понедельник, 10 июня, в Московском районе Петербурга произошел пожар на территории химического завода «Ленреактив», выпускающего кислотные и щелочные растворы, а также различные соли. Возгоранию предшествовал взрыв бочки с толуолом — химическим веществом, относящимся к аренам, сообщает телеканал «78» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По данным спасателей, сообщение о пожаре по адресу: 6-й Предпортовый проезд, д.8 поступило на пульт дежурного «01» в 15:51. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Были эвакуированы 25 человек. В 16:20 возгорание было локализовано.

Данные о пострадавших в настоящий момент уточняются, отметили в МЧС.