Разработчик метро в Воронеже снова пытается взыскать убытки с мэрии

Арбитражный суд Воронежской области принял к рассмотрению встречный иск ООО «Киносарг» встречный иск к мэрии областного центра о взыскании 3,22 млн руб. недополученных доходов. Об этом сообщается в картотеке суда. «Киносарг» с 2017 года разрабатывал свой проект метро в Воронеже из трех линий, но экспертизу он так и не прошел.

Это вторая попытка «Киносарга» взыскать убытки с мэрии. В апреле арбитраж уже возвращал аналогичный иск из-за несоблюдения порядка досудебного урегулирования спора.

Представляющее интересы мэрии управление строительной политики Воронежа, в свою очередь, с сентября 2018 года пытается взыскать с «Киносарга» 8,2 млн руб. убытков в связи с невыполнением обязательств по муниципальному контракту, заключенному в июле 2017 года и 2,3 млн руб. неустойки.

Документация метро, которая была разработана «Киносаргом», не получила положительного заключения в ФАУ «Госэкспертиза России», в результате условия контракта не были выполнены в установленные сроки, полагают в мэрии. Таким образом, компания завершила два этапа контракта из трех: «Плановые решения генеральной схемы и первой очереди скоростного рельсового пассажирского транспорта», а также «Обоснование инвестиций и предпроектная стадия». Оба этапа были приняты и оплачены горадминистрацией.

Сергей Калашников