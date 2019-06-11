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В Зауралье назначили нового начальника областного Россельхознадзора

В Курганской области назначен новый начальник управления Россельхознадзора по региону. Им стал Сергей Ватагин, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Сергей Ватагин работал в управлении ветеринарии по Курганской области. Должность начальника управления регионального управления Россельхознадзора освободилась в апреле. Бывший руководитель ведомства Андрей Лушников был назначен директором курганского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки».

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