На Дону 64% крупных и средних компаний получили прибыль в первом квартале

По итогам первого квартала этого года общая сальдированная прибыль крупных и средних предприятий Ростовской области составила 13,9 млрд. рублей прибыли, сообщает Ростовстат. С прибылью квартал закрыли 64,1% крупных и средних компаний региона. Самая высокая доля прибыльных предприятий области зафиксирована в сфере в торговли (74,8%), в электроэнергетике и газораспределении (75,6%), в сфере операций с недвижимым имуществом (80,4%).

Около 50% объема сальдированной прибыли (6,2 млрд руб) получил обрабатывающий сектор экономики. На втором месте производители прочей неметаллической минеральной продукции с результатом 3,7 млрд руб. Следом идут производители пищевой продукции (1,5 млрд руб.) и машин и оборудования (1,1 млрд руб).

Крупные и средние предприятия, работающие в оптовой и розничной торговле, без учета подразделений межрегиональных торговых сетей, завершили первый квартал с прибылью 3,4 млрд руб. Положительный финансовый результат показал также сектор электроэнергетики и газораспределения, заработав 2,8 млрд руб. Кроме того, с прибылью 2,3 млрд руб. квартал завершила добывающая отрасль.

Дарья Голякова