Свыше 800 разведчиков в Оренбуржье учатся выявлять условного противника

Фото: Пресс-служба ЦВО

Более 800 войсковых разведчиков Второй общевойсковой армии собрались в Оренбургской области для участия в учениях. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Лагерный сбор начался сегодня на Тоцком полигоне и продлится до 15 июля»,– говорится в сообщении.

Военным предстоит отработать боевое слаживание и ведение радиоразведки и радиоперехватов. Кроме того, они научатся организовывать связь, выявлять места дислокации условного противника и оперативно передавать информацию в штаб.

Помимо прочего, они проверят себя в создании наблюдательных постов, устройстве разведывательных засад и установке минно-взрывных заграждений. Сбор окончится маршем на дистанцию 100 км. Во время него разведчики отработают выживание и скрытное перемещение на местности.

Георгий Портнов