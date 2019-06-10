УКВЗ отправил первые два трамвая в Магнитогорск

Усть-Катавский вагоностроительный завод им С.М. Кирова (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») отправил в Магнитогорск первые два трамвая по контракту о поставке 15 вагонов. Это первая отгрузка вагонов на УКВЗ в 2019 году, сообщает пресс-служба предприятия.

В компании говорят, что этот контракт позволил более чем на 30% увеличить загрузку трамвайного производства УКВЗ во второй половине 2019 года и «стабилизировать социально-экономическую ситуацию в моногороде». На протяжении прошлого года УКВЗ испытывал серьезные сложности со сбытом вагонов, практически год конвейер трамвайного производства находился без заказов.

До 24 июня, к празднованию 90-летия Магнитогорска, в город придет еще три трамвая . Оставшиеся 10 вагонов будут отгружены до середины сентября. Магнитогорские трамваи окрашены в фирменный стиль, разработанный властями для общественного транспорта, – красно-бело-серый.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце мая АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» стал победителем аукциона на поставку полутора десятков трамваев в Магнитогорск в рамках муниципальной программы развития общественного транспорта. Цена контракта составила 258,7 млн руб.