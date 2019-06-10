«Башинформсвязь» получила 100% в четырех «дочках» «Ростелекома»

ПАО «Башинформсвязь» (дочерняя компания «Ростелекома») в результате сделок, заключенных 7 июня, стала владельцем 100% уставного капитала московских компаний, принадлежавших ранее «Ростелекому»: обществ «Прогресс», «Столица», «Орион» и «Интерпроект». Компании, по данным kartoteka.ru, специализируются на деятельности в области беспроводной связи. Их суммарный уставный капитал превышает 6 млрд руб. Условия перехода долей в «Башинформсвязь» в сообщении компании не уточняются.

«Башинформсвязь» — основной игрок на рынке фиксированной связи в Башкирии. Также развивает ШПДИ и кабельное телевидение под брендом Bashtel.

Ирина Самойлова