Главе Адыгеи представили нового руководителя республиканского ГУ МЧС

Приказом Министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий новым начальником республиканского управления назначен Александр Зыбкин. Его главе Адыгеи Мурату Кумпилову представил руководитель ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко, сообщает пресс-служба администрации Республики.

Представляя нового начальника, господин Бутко отметил его большой послужной список и высокие профессиональные качества, а также его опыт работы в Адыгее. Александр Зыбкин сменил на посту Султана Хацукова, который в рамках ротации кадров переведен на должность заместителя руководителя ГУ МЧС по Нижегородской области.

Александр Зыбкин родился в 1965 году в Белорусской ССР. Является выпускником Московского высшего военного общевойскового командного училища, Военной Академии им М. В. Фрунзе, Академии ГПС МЧС России. Проходил службу на должностях от командира взвода до командира мотострелковой бригады. В 2012 году поступил на службу в управление гражданской защиты ГУ МЧС по Адыгее, затем работал в Северо-Кавказском Региональном центре МЧС России. Александр Зыбкин участвовал в боевых действиях, контртеррористических, гуманитарных и спасательных операциях. Имеет награды: «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе 1,2,3 степени», нагрудный знак МЧС России «За заслуги».

Андрей Ульченко