Тюменская прокуратура вынесла предупреждение организаторам концерта рэпера Face

В Тюмени организаторы концерта рэпера Face получили предостережение от региональной прокуратуры. Ведомство требовало не допускать на концерт детей моложе 16 лет. Предупреждения получили собственник концертного зала «Байконур» — «Продюсерский центр Арт-Лидер» и концертное агентство «Небо рекордс». Концерт прошел 1 июня. По требованию прокуратуры на выступление запретили пускать детей до 16 лет.

«Репертуар солиста Face составляют песни, содержащие ненормативную лексику, а также иную информацию, причиняющую вред здоровью и развитию несовершеннолетних»,— говорится в обращении прокуратуры, опубликованном городским родительским комитетом, который ранее требовал отменить концерт.

Два года назад Тюменский родительский комитет уже обращался в прокуратуру с требованием отменить выступление рэп-исполнителя. Тогда концерт был отменен. В обоих случаях в заявлениях указывалось, что Face якобы пропагандирует «наркотики, сексуальную разнузданность, насилие и суицидальные наклонности».

Письма с требованием отменить концерт также направлялись уполномоченному по правам ребенка в регионе Андрею Степанову, главному федеральному инспектору Дмитрию Кузьменко, в департамент спорта и молодежной политики, УФАС и в Роспотребнадзор. Омбудсмен родительский комитет поддержал, выступив за повышение возрастного ограничения на концерте до 18+.

Российский рэпер Face (настоящее имя Иван Дремин) в сентябре 2018 года выпустил новый альбом «Пути неисповедимы», который вышел в топ-10 музыкальных чартов Apple. Альбом посвящен остросоциальным проблемам современной России и критике власти. В него вошли восемь треков, в которых поднимаются вопросы коррупции, бедности, злоупотребления полномочиями. Пластинка стала новым этапом в творчестве музыканта, который до этого читал рэп либо о любви, либо о жизни современной рэп-звезды.

Арина Магеррамова