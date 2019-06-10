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Фото: Андрей Абрамов

Правительство области готовит "большие корзины"

Сбор плодов и ягод планируют увеличить в Нижегородской области.

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К 2024 году планируется увеличить сбор плодов и ягод в регионе до 670 тонн.


Сейчас ООО «Рассвет» выращивает землянику, малину, ежевику, голубику и жимолость. В настоящее время посадки составляют 130 гектар. Через два года планируется довести их до 230 гектар, - сказал директор предприятия Андрей Осипенко:

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов напомнил, что господдержка в 2019 году составила более 40 миллионов рублей из федерального бюджета и более 14 миллионов рублей - из областного бюджета:

Напомним, в Нижегородской области общая площадь многолетних насаждений составляет 380 га. Площадь земляники - 42 га. В минувшем году сбор урожая составил 380 тонн.

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