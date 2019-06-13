«Динамика инфляции дает повод для оптимизма»

На конференции «Интеграция бизнеса на инвестплощадках региона», организованной «Коммерсантом» в Черноземье, Промсвязьбанк представил анализ тенденций развития отечественной экономики в первом полугодии 2019 года. Как эти оценки могут отразиться на условиях ведения бизнеса во втором полугодии, рассказывает главный аналитик управления банка Богдан Зварич

— Ваш банк проводит ежеквартальный опрос более 2000 тыс. компаний в 24 регионах России, на основании которого выводится индекс деловой активности в сфере малого и среднего бизнеса – Индекс RSBI. Какую динамику показал этот индикатор в первом полугодии по сравнению с 2018 годом?

— В четвертом квартале 2018 года мы увидели снижение деловой активности. Оно было связано с тем, что компании МСБ ожидали падения уровня продаж в первом квартале 2019 года. Потому что было понимание, что повышение НДС ударит по спросу. И эти ожидания оправдались. Снижение спроса в первом квартале произошло и за счет того, что многие покупки выпали на четвертый квартал прошлого года в преддверии Нового года.

Но сейчас у представителей этого сектора есть, наоборот, положительные ожидания от второго квартала. И это логично, поскольку инфляция растет более медленными темпами, чем ожидалось. Мы прогнозировали на конец 2019 года ее уровень порядка 5,1%, а сейчас пересмотрели прогноз. У Центробанка было ожидание 5,5 -6% по инфляции и регулятор даже говорил о возможности повышения ставки, если инфляция подберется к верхней границе коридора. Но пока мы видим обратную тенденцию.

Пик инфляции пройден в марте на уровне 5,3%, в апреле она снизилась до 5,2%. Наш прогноз на конец года – порядка 4,6%. Это, конечно, выше основной цели Центробанка – 4%, но все же может позволить регулятору уже в текущем году снизить ключевую ставку, что повлияет на стоимость кредитования как для бизнеса, так и для розничного сектора.

Правда, Центробанк несколько обеспокоен тем, как быстро у нас растет потребительское кредитование, опасаясь закредитованности населения и роста уровня невозврата кредитов. Но, с другой стороны, потребительское кредитование является существенным драйвером экономического роста, особенно МСБ.

Хотя по итогам первого квартала мы увидели существенное его замедление – рост ВВП составил всего лишь 0,5%. Но при этом мы не изменяем нашего основного прогноза по итогам 2019 года – рост ВВП до 1,3%, что ниже, чем в 2018 году (2,3%).

Причин тому несколько. Основой роста российской экономики продолжает оставаться экспорт. Именно он дал такой прирост в прошлом году. А внутренние компоненты – конечный спрос, инвестиции, продолжают оставаться достаточно слабыми.

Мы ожидаем, что в рамках этого года основным драйвером роста станут именно инвестиции за счет государственных инфраструктурных проектов, которые предполагают достаточно большой объем инвестиций. Правда, на наш взгляд, его будет недостаточно, чтобы поддержать уровень роста, который мы видели в прошлом году. Поэтому мы сохраняем прогноз 1,3%.

Из пересмотренных прогнозов отмечу ожидание снижения ключевой ставки в связи с динамикой инфляции. Эта динамика позитивна не только для этого года, но и на перспективу, потому что такой тренд позволит регулятору снижать ставку и дальше. А это понизит стоимость кредитов для компаний, для граждан и это простимулирует конечное потребление. Низкая инфляция позволяет бизнесу более точно планировать денежные потоки как с точки зрения доходов, так и с точки зрения расходов. Это очень важный компонент.

— Когда вы говорите о влиянии государственных инвестиций в нацпроекты, какие отрасли, на ваш взгляд, будут развиваться приоритетно?

— Поскольку много именно инфраструктурных проектов, развитие получат строительная, металлургическая и сопутствующие отрасли. А создание инфраструктуры важно не только с точки зрения инвестиций в рост экономики, но и улучшения условия для развития бизнеса. Два года назад у нас был рекордный урожай, но проблемы с вагонами для перевозки зерна и недостаток портовых терминалов на Черном море создали проблему его максимальной реализации.

— Когда вы говорите о структуре экспорта, делаете акцент на том, что львиную его долю занимают углеводороды. Ваш анализ на протяжении длительного времени дает повод говорить об изменении структуры экспорта в сторону роста других экспортных позиций российской экономики?

— Значительных изменений нет. Доля нефти и газа в экспорте держится на уровне 60% достаточно продолжительное время. Хотя определенная диверсификация все равно происходит. Программа импортозамещения нацелена ведь не только на то, чтобы насытить внутренний рынок, но и создать конкурентоспособную продукцию, которую можно поставлять на внешние рынки.

При этом на внешних рынках производителям сложно себя позиционировать, с учетом жесткой конкуренции и отсутствии поддержки государства. По сути, завоевание рынков является основной причиной торговых войн, которые мы наблюдаем сейчас. США хотят увеличить долю своей продукции на мировом рынке, в том же Китае, и освободить свой внутренний рынок от конкурирующей импортной продукции.

— Давайте вернемся к малому и среднему бизнесу. Насколько на протяжении последних трех лет он почувствовал себя увереннее на внутреннем рынке, а может быть и по внешнеторговым сделкам?

— Определенный провал был, потом началось восстановление. Очень важным фактором экспорта-импорта является валютная составляющая. Ослабление рубля сделало менее конкурентоспособными иностранные товары на российском рынке, что дало определенную возможность для внутреннего производителя занять те или иные ниши. С 2015 года наблюдается восстановление активности бизнеса. Особенно в те периоды, когда у нас снижается ключевая ставка.

Достаточно низкая стоимость рубля позволяла, с одной стороны, отвоевывать внутренний рынок, с другой – делала наших производителей более конкурентоспособными на западных площадках. Все вместе это позволило пойти в рост.

— Если резюмировать, можно сказать однозначно, что у вас достаточно оптимистичные прогнозы для бизнеса до конца этого года и начало следующего?

— Да. В оптимистичном сценарии мы просматриваем возможность снижения ключевой ставки даже два раза в рамках текущего года. Одно снижение не окажет существенного влияния на макроэкономические показатели, и оно у нас заложено уже в базовый прогноз. Но, безусловно, позитивно скажется, как на работе бизнеса, так и на конечном потребителе.

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014