«Динамика инфляции дает повод для оптимизма»

На конференции «Интеграция бизнеса на инвестплощадках региона», организованной «Коммерсантом» в Черноземье, Промсвязьбанк представил анализ тенденций развития отечественной экономики в первом полугодии 2019 года. Как эти оценки могут отразиться на условиях ведения бизнеса во втором полугодии, рассказывает главный аналитик управления банка Богдан Зварич
— Ваш банк проводит ежеквартальный опрос более 2000 тыс. компаний в 24 регионах России, на основании которого выводится индекс деловой активности в сфере малого и среднего бизнеса – Индекс RSBI. Какую динамику показал этот индикатор в первом полугодии по сравнению с 2018 годом?
— В четвертом квартале 2018 года мы увидели снижение деловой активности. Оно было связано с тем, что компании МСБ ожидали падения уровня продаж в первом квартале 2019 года. Потому что было понимание, что повышение НДС ударит по спросу. И эти ожидания оправдались. Снижение спроса в первом квартале произошло и за счет того, что многие покупки выпали на четвертый квартал прошлого года в преддверии Нового года.
Но сейчас у представителей этого сектора есть, наоборот, положительные ожидания от второго квартала. И это логично, поскольку инфляция растет более медленными темпами, чем ожидалось. Мы прогнозировали на конец 2019 года ее уровень порядка 5,1%, а сейчас пересмотрели прогноз. У Центробанка было ожидание 5,5 -6% по инфляции и регулятор даже говорил о возможности повышения ставки, если инфляция подберется к верхней границе коридора. Но пока мы видим обратную тенденцию.
Пик инфляции пройден в марте на уровне 5,3%, в апреле она снизилась до 5,2%. Наш прогноз на конец года – порядка 4,6%. Это, конечно, выше основной цели Центробанка – 4%, но все же может позволить регулятору уже в текущем году снизить ключевую ставку, что повлияет на стоимость кредитования как для бизнеса, так и для розничного сектора.
Правда, Центробанк несколько обеспокоен тем, как быстро у нас растет потребительское кредитование, опасаясь закредитованности населения и роста уровня невозврата кредитов. Но, с другой стороны, потребительское кредитование является существенным драйвером экономического роста, особенно МСБ.
Хотя по итогам первого квартала мы увидели существенное его замедление – рост ВВП составил всего лишь 0,5%. Но при этом мы не изменяем нашего основного прогноза по итогам 2019 года – рост ВВП до 1,3%, что ниже, чем в 2018 году (2,3%).
Причин тому несколько. Основой роста российской экономики продолжает оставаться экспорт. Именно он дал такой прирост в прошлом году. А внутренние компоненты – конечный спрос, инвестиции, продолжают оставаться достаточно слабыми.
Из пересмотренных прогнозов отмечу ожидание снижения ключевой ставки в связи с динамикой инфляции. Эта динамика позитивна не только для этого года, но и на перспективу, потому что такой тренд позволит регулятору снижать ставку и дальше. А это понизит стоимость кредитов для компаний, для граждан и это простимулирует конечное потребление. Низкая инфляция позволяет бизнесу более точно планировать денежные потоки как с точки зрения доходов, так и с точки зрения расходов. Это очень важный компонент.
— Когда вы говорите о влиянии государственных инвестиций в нацпроекты, какие отрасли, на ваш взгляд, будут развиваться приоритетно?
— Поскольку много именно инфраструктурных проектов, развитие получат строительная, металлургическая и сопутствующие отрасли. А создание инфраструктуры важно не только с точки зрения инвестиций в рост экономики, но и улучшения условия для развития бизнеса. Два года назад у нас был рекордный урожай, но проблемы с вагонами для перевозки зерна и недостаток портовых терминалов на Черном море создали проблему его максимальной реализации.
— Когда вы говорите о структуре экспорта, делаете акцент на том, что львиную его долю занимают углеводороды. Ваш анализ на протяжении длительного времени дает повод говорить об изменении структуры экспорта в сторону роста других экспортных позиций российской экономики?
— Значительных изменений нет. Доля нефти и газа в экспорте держится на уровне 60% достаточно продолжительное время. Хотя определенная диверсификация все равно происходит. Программа импортозамещения нацелена ведь не только на то, чтобы насытить внутренний рынок, но и создать конкурентоспособную продукцию, которую можно поставлять на внешние рынки.
При этом на внешних рынках производителям сложно себя позиционировать, с учетом жесткой конкуренции и отсутствии поддержки государства. По сути, завоевание рынков является основной причиной торговых войн, которые мы наблюдаем сейчас. США хотят увеличить долю своей продукции на мировом рынке, в том же Китае, и освободить свой внутренний рынок от конкурирующей импортной продукции.
— Давайте вернемся к малому и среднему бизнесу. Насколько на протяжении последних трех лет он почувствовал себя увереннее на внутреннем рынке, а может быть и по внешнеторговым сделкам?
— Определенный провал был, потом началось восстановление. Очень важным фактором экспорта-импорта является валютная составляющая. Ослабление рубля сделало менее конкурентоспособными иностранные товары на российском рынке, что дало определенную возможность для внутреннего производителя занять те или иные ниши. С 2015 года наблюдается восстановление активности бизнеса. Особенно в те периоды, когда у нас снижается ключевая ставка.
Достаточно низкая стоимость рубля позволяла, с одной стороны, отвоевывать внутренний рынок, с другой – делала наших производителей более конкурентоспособными на западных площадках. Все вместе это позволило пойти в рост.
— Если резюмировать, можно сказать однозначно, что у вас достаточно оптимистичные прогнозы для бизнеса до конца этого года и начало следующего?
— Да. В оптимистичном сценарии мы просматриваем возможность снижения ключевой ставки даже два раза в рамках текущего года. Одно снижение не окажет существенного влияния на макроэкономические показатели, и оно у нас заложено уже в базовый прогноз. Но, безусловно, позитивно скажется, как на работе бизнеса, так и на конечном потребителе.
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