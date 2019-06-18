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Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Фото: Сбербанк

Сбербанк продолжает улучшать клиентский опыт и в платежах и делать их ориентированными на нужды каждого конкретного клиента. Теперь в разделе «Платежи» появился сервис «Мои операции» - список организаций, наиболее часто используемых клиентом для платежей.


Список формируется автоматически при помощи алгоритма, анализирующего историю платежей клиента. Система «запоминает» введенные ранее клиентом реквизиты и автоматически заполняет их при последующих оплатах.

Теперь для оплаты коммунальных и других услуг достаточно проверить сумму и подтвердить платеж.

После осуществления платежа чек сохраняется в истории операций. При необходимости его можно распечатать или отправить по почте.

— Мы считаем своей целью предоставление персонального сервиса каждому клиенту. С современными технологиями это становится реальностью. Мы очень рады, что сегодня можем предложить каждому человеку свое уникальное меню платежей в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», то есть делать то, что еще несколько лет назад казалось фантастикой, - сказал вице-президент, директор дивизиона «Платежи и переводы» ПАО Сбербанк Игорь Мамонтов.

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