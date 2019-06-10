Грузооборот Таганрогского порта с начала года сократился на 21%

Общий грузооборот Таганрогского морского порта за январь-май 2019 года составил более 1 млн т, что на 21% ниже прошлогоднего показателя, сообщает PortNews.

Объем перевалки зерновых сократился на 41% (до 345 тыс. т), угля – на 27% (до 195 тыс. т).

Объем обработки нефтепродуктов, напротив, вырос на 7% (до 364 тыс. т), а черных металлов – на 11% (до 45 тыс. т).

Кроме того, импорт с начала года увеличился на 21% и составил 48 тыс. т. Экспорт, напротив, уменьшился на 11%, (до 673 тыс. т). Объем каботажа также сократился на 39% и составил 314 тыс. т.

Дарья Голякова