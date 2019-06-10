В Петербурге банкротится агрегатор служб доставки для интернет-магазинов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО «ДДеливери.Ру». Как следует из документов, размещенных в картотеке арбитражных дел, исковое заявление подала сама компания. Подробности дела не уточняются.

Согласно ИНН, ООО «ДДеливери.Ру» является агрегатором служб доставки для интернет-магазинов.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании являются Михаил Кулябин (51%), Андрей Александрович (25%), Алексей Егоров (14%) и Николай Александрович (10%).