В Екатеринбурге большинство объектов готовы принять Универсиаду-2023

Инфраструктура и спортивные объекты Екатеринбурга готовы принять большинство соревнований летней Универсиады в 2023 году. Об этом рассказал президент Международной организации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин во время пресс-конференции. По его словам, большинство объектов готово к проведению универсиады, а по дополнительным видам спорта ведется совместная работа с национальными спортивными федерациями.

Генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтронд провел две встречи с представителями города в рамках инспекционного визита. В будущем он планирует посетить все объекты Универсиады. По итогам визита организаторы опубликуют отчет, который представят на заседании исполнительного комитета. По словам гендиректора АНО «Универсиада-2023» Александра Чернова, у Екатеринбурга «есть все шансы получить право провести мероприятие».

По словам свердловского губернатора Евгения Куйвашева, проведение «Универсиады» придаст «импульс развитию города и расширит конкурентные преимущества Уральскому федеральному университету, который будет вовлечен в подготовку».

Заявка на проведение в Екатеринбурге Универсиады-2023 была подана мэрией в июле 2018 года. Изначально планировалось подать сдвоенную заявку от Екатеринбурга и Челябинска, но позже от идеи отказались. 27 мая власти Свердловской области передали заявочную книгу на проведение летней Универсиады 2023 года в FISU, ее приняли без единого замечания. Победитель будет объявлен в Неаполе в 2 июня 2019 года.

Екатерина Аверина