Таможенники задержали экипаж «Победы» во Внуково

В московском аэропорту Внуково представители таможенной службы задержали экипаж «Победа», сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Таможенники задержали экипаж рейса "Победы" в Пизу. Пассажиры ожидают посадки в терминале, информации о вылете нет»,— сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержание связано с переходом авиакомпании на подачу генеральной декларации в электронном виде. «Таможенники не объясняют, почему отказываются принять декларацию в электронном виде, хотя и обязаны по закону»,— заключил источник.

В копании подтвердили, что самолеты из Внуково задерживаются из-за действий таможенной службы. «Победа» также подтвердила переход на подачу декларации в электронном формате.

В декабре 2018 года «Победа» заявила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании.

Подробнее о прежних претензиях к лоукостеру читайте в публикации “Ъ” «"Победу" задержали на границе».