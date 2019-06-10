Александр Шикунов уйдет с поста спортивного директора «Крыльев Советов»

Александр Шикунов покинет самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Он уйдет с должности спортивного директора команды. Об этом сообщает правительство Самарской области со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

«Поскольку мы говорили о спортивных результатах, которые меня, как и большинство самарцев, абсолютно не устраивают, начнем со спортивного директора. Александр Шикунов в клубе работать больше не будет»,– цитируются в сообщении слова главы региона.

Дмитрий Азаров добавил о планируемых переговорах с главным тренером «Крыльев Советов» Миодрагом Божовичем. Губернатор назвал господина Божовича «классным специалистом» и связал перспективы его работы в клубе с мотивацией.

«Если есть мотивация строить вместе перспективы клуба, рассчитанные на долгие годы вперед, мы готовы делать это вместе. Если же амбиции другие, они нас не устраивают», – приводит правительство слова Дмитрия Азарова.

По результатам минувшего сезона «Крылья Советов» оказались на 13 месте в турнирной таблице. Клуб сохранил место в РПЛ по итогам двух стыковых матчей с командой Нижнего Новгорода.

Георгий Портнов