Капитан «Рубина» Руслан Камболов перешел в «Краснодар»

Капитан казанского футбольного клуба «Рубина» Руслан Камболов перешел в команду «Краснодар». Контракт рассчитан до июня 2021 года, сообщает пресс-служба кубанского клуба.

В настоящее время все детали трансфера господина Камболова в «Краснодара» согласованы. Футболист прошел медицинское обследование. По данным telegram-каналов, сумма трансфера составила €400 тыс.

Руслан Камболов стал игроком ФК «Рубин» в январе 2014 года. За это время он провел за «Рубин» 129 матчей, в которых забил один гол.

Как писал “Ъ-Казань”, менеджмент казанской команды досрочно разорвал контракт с главным тренером Курбаном Бердыевым. Новым главным тренером «Рубина» временно стал бывший футболист клуба, старший тренер «молодежки» футбольного клуба Роман Шаронов.

“Ъ-Казань”