Переход на летнее

Пакуете ли вы чемоданы для отпуска на море, или направляетесь на вечеринку у ближайшего водоема в городских окрестностях, покупка легкомысленного летнего украшения — отличная возможность улучшить настроение и ощутить себя вдали от офиса. Многослойные колье из разноцветных бусин и ракушек или серьги с жемчугом легко переживут морские купания и случайные падения в бассейн, а как отреагируют на воду и песок драгоценные материалы, стоит иметь в виду до начала летних приключений.

Бриллианты

Алмаз — самый твердый минерал на планете, его практическим невозможно разрушить, только с помощью очень сильного удара, так что песок ему не враг. Но хотя царапин можно не опасаться, следить за украшениями все же стоит — чем больше внимания, тем дольше и в лучшем состоянии проживут украшения. Это правило действует в отношении сапфиров и рубинов, которые так же устойчивы к песку и влаге. А вот изумруды по натуре своей менее твердые, поэтому их стоит оберегать от пляжного отдыха.

Золото и серебро

Azlee, цепочки с подвесками из золота с бриллиантами и изумрудом

Подвеска или кольцо из золота, которые не снимают даже перед сном или в душе, не должны причинить волнений, ведь золото и серебро почти не теряют в цвете со временем, в отличие от других металлов. Те, кто носит одну и ту же цепочку в течение многих лет, могут заметить, что летом и после сна она становится длиннее — это нормально. Металл слегка расширяется, когда долгое время находится под воздействием тепла солнечных лучей или тела. Единственная опасность — песок может оставить царапины на широких поверхностях золота, так что лучше выбирать тонкие и некрупные украшения.

Ракушки, кораллы и жемчуг

Эти три материала, по сути, являются производными моря, стало быть не имеют никаких проблем с погружением в воду. Стоит обратить внимание на камни, наклеенные на металл,— морская соль растворяет клей, и часть украшения может легко потеряться.

Пластиковая смола

Нет ничего лучше, чем яркие цветные украшения на лето, подчеркивающие свежий загар. Если они хорошо сделаны, они не должны ни испортиться, ни поцарапаться.

Цветные камни

Украшения с горным хрусталем или любым камнем из семейства кварцевых не боятся контакта с морской водой и песком, но от прямого воздействия солнечных лучей их стоит оберегать. Аметисты, аквамарины, гранаты, ониксы, перидоты, цитрины, турмалины, топазы, опалы и бирюза выцветают после долгого нахождения на солнце.