В Краснодаре пройдет фестиваль австрийского кино

19 июня в Краснодаре в кинотеатре Монитор Сити De Luxe состоится открытие кинофестиваля «Новое кино Австрии», спонсором которого выступает Райффайзенбанк. Откроет программу теолог и культуролог Алексей Верзунов, который расскажет об известных личностях Австрии.

В программе – пять заметных премьер и игра с понятиями центра и периферии. Не в топографическом, но в культурном и социальном смысле. Даже в городских пространствах эти понятия относительны. В искусстве же – живом, изменчивом, постоянно развивающемся и преображающемся – центр и периферия легко меняются местами.

Жанр «романтическая комедия» на фестивале представлен фильмом «Машина любви». Кажется, что в ромкоме общепринятых и неколебимых стандартов больше, чем где бы то ни было, и центральный из них – гендерные отношения. Мужчина жиголо (тем более, такой, как в этом озорном фильме — средних лет, с бородой и немного увалень) — герой, уместный в драме или абсурдистском эксперименте. Однако авторы «Машины любви» рискнули отказаться от стереотипов — и добились замечательного комического эффекта.

Прямиком с конкурса Берлинале в Краснодар приезжает драма «Земля под моими ногами». Новый фильм Мари Кройцер, чьи предыдущие работы («Где же мы ошиблись?», «Грубер уходит») знакомы зрителям фестиваля «Новое кино Австрии», – рефлексия актуальной темы положения и роли женщины в современном мире. Тема, ещё недавно пребывавшая на периферии общественного интереса, сегодня вышла на первый план и вдохновляет режиссеров на яркое, спорное, острое и отлично сыгранное кино.

«Разбей моё сердце» – захватывающая мелодрама, героями которой стали второстепенные – с точки зрения обывателей европейских столиц – люди: цыгане из Словакии, обосновавшиеся в Вене. Это столкновение «центра» и «периферии» — повод для фильма, полного страсти и поэзии.

«Копы» – впечатляющий микс экшна и драмы, брутальное кино, черпающее энергию из того каждодневного напряжения, в котором живут и работают стражи порядка. Здесь «периферийный» жанр криминального боевика уверенно заступает на территорию психологического исследования.

А фильм открытия фестиваля «Мой друг Зигмунд Фрейд» – талантливый образец традиционного повествовательного кино с увлекательным сюжетом и сочными актерскими работами. Пропустить великого Бруно Ганца в роли отца психоанализа нельзя.

«Понимая насколько важно иметь единое культурное пространство между Россией и Европой, Райффайзенбанк поддерживает различные культурные проекты. Пожалуй, фильмы, после путешествий, – это самый простой способ узнать страну лучше, понять ее культуру. Поэтому Райффайзенбанк третий год подряд выступает инициатором проведения фестиваля «Новое кино Австрии» в Краснодаре. Мы видим, что у зрителя есть высокий интерес к нешаблонному, глубокому кинематографу. Уверен, программа этого года подарит ценителям кино уникальные и глубокие впечатления», – отмечает Дмитрий Шахметов, директор южного регионального центра Райффайзенбанка.

Организаторы фестиваля Австрийский культурный форум, арт-объединение CoolConnections, киноцентр Монитор Сити De Luxe, при поддержке АО «Райффайзенбанк».

Информационные партнеры мероприятия: Радиостанция DFM, «Коммерсантъ-Кубань», ЮГА.ру, Афиша №1, РБК КРАСНОДАР.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Фильмы демонстрируются на оригинальном языке с русскими субтитрами. 18+