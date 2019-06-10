За три года из бюджета Кубани будет выделено 1,5 млрд рублей на долгострои

В течение трех лет из бюджета края будет выделено 1,5 млрд руб. на завершение долгостроев, находящихся в высокой степени готовности, - сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на слова губернатора Вениамина Кондратьева. «Средства будут выделяться с этого года по 500 млн руб. ежегодно. В том числе они пойдут на достройку четырех домов в краевой столице, застройщиками которых выступали «Краснодарфинстрой», «СК ЮГ» и ООО «Новер». Один из них начал строится в 2009 году», – рассказал господин Кондратьев.

По словам главы Краснодара Евгения Первышова, с 1 июля начнутся работы на ЖК «Форт Карасун» (застройщик «Краснодарфинстрой»). Планируется, что сдача объекта произойдет до конца года. Также в планах к этому же сроку сдать ЖК «Талисман» (застройщик «СК Юг»).

Сейчас в реестре долгостроев значатся 40 инвестиционно непривлекательных домов. Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос создания краевого предприятия, которое будет достраивать самые проблемные объекты.

Краевой закон о выделении из бюджета средств на завершение домов, находящихся в высокой степени готовности, был принят депутатами Заксобрания Кубани в апреле. В данный момент подготовлены изменения в него, определяющие порядок предоставления и распределения субсидий муниципалитетам. Достройка проблемных объектов будет проходить в рамках подпрограммы «Жилище» государственной программы края.

Андрей Ульченко