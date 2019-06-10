Главе Адыгеи представлен новый начальник регионального ГУ МЧС России

Сегодня начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко по поручению руководства МЧС России представил главе Адыгеи Мурату Кумпилову нового начальника ГУ МЧС РФ по региону Александра Зыбкина, сообщила пресс-служба главы республики.

Как отмечается в сообщении, Александр Зыбкин сменил на этом посту Султана Хацукова, который в рамках ротации кадров переведен на должность зам. начальника ГУ МЧС по Нижегородской области.

Александр Зыбкин родился в октсбяре 1965 года в п. Островец Гродненской области Белорусской ССР. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную Академию имени М.В. Фрунзе, Академию ГПС МЧС России. Прошел путь от командира взвода до командира мотострелковой бригады. С 2012 года работал в управлении гражданской защиты ГУ МЧС по Адыгее, затем в Северо-Кавказском Региональном центре МЧС России. Участвовал в боевых действиях, контртеррористических, гуманитарных и спасательных операциях. Имеет награды: «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе 1,2,3 степени», «70 лет Вооружённых Сил», «850-летие Москвы», «Маршал Василий Чуйков», нагрудный знак МЧС России «За заслуги».

Сергей Иванов