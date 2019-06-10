На ремонт улиц в Невинномысске потратят 210 млн рублей

В Невинномысске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные

дороги» на ремонт улиц выделят 210 млн руб., сообщает пресс-служба министерства дорожного строительства и транспорта Ставропольского края. Первыми будут отремонтированы бул. Мира и ул. Коммунистическая. Затем дорожные службы приведут в порядок ул. Шаумяна (от ул. Полевой до ул. Коммунистической), ул. Полевую (от у. Партизанской до ул. Шаумяна) и ул. Ленина (от ул. Гагарина до ул. Калинина).

Подрядчик уже завершил ремонтно-подготовительные работы и приступил к ремонту. Дорожные службы меняют асфальтобетонное покрытие, реконструируют пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта.

Дарья Голякова