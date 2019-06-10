Уголовное дело кемеровского пожарного Андрея Бурсина отправлено в суд

Уголовное дело в отношении бывшего главы службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», поступило в Заводский районный суд Кемерово. Дело насчитывает 141 том. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как рассказала «Ъ-Сибирь» супруга пожарного Татьяна Бурсина, правоохранительные органы обновили обвинительное заключение, оставив прежним квалификацию инкриминируемого Андрею Бурсину преступления.«Обвинительное заключение передали мужу только в пятницу. Ни я, ни адвокат еще не познакомились с документом, поэтому никаких подробностей не знаем»,— уточнила она.

Правоохранители вменяют Андрею Бурсину халатность, повлекшую за собой по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Санкции статьи предусматривают принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до семи лет без права заниматься определенными видами деятельности.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек. После трагедии следователи возбудили три уголовных дела, в рамках которых планируют привлечь к уголовной ответственности 15 человек. Заводский райсуд Кемерово уже рассматривает первое уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят семь человек, а потерпевшими - около 500.

Нина Обелюнас