Фабрика «Петро» перешла на цифровую маркировку упаковок табачных изделий

Компания JTI сообщила, что табачная фабрика «Петро» досрочно перешла на цифровую маркировку сигаретных пачек и блоков. Согласно действующему законодательству РФ, с 1 июля 2019 года данная система станет обязательной для всех производителей табачной продукции в России.

Чтобы соответствовать новым стандартам, фабрика «Петро» установила оборудование для маркировки табачной продукции на все сигаретные линии, включая высокоскоростные, выпускающие до 1 тыс. пачек в минуту. В 2019 году фабрика уже произвела более 5 млрд сигарет с цифровой маркировкой.

Ранее «Ъ» писал, что правительство РФ одобрило правила маркировки табачной продукции цифровым кодом вместо привычных акцизных марок. Нововведение направлено на противодействие нелегальному рынку табачной продукции.