Спутниковый интернет придет на помощь жителям удаленных районов Пермского края

Федеральный оператор спутниковой связи «РТКОММ» (100%-ное дочернее общество «Ростелекома») объявил о старте продаж и подключения в Пермском крае услуги широкополосного спутникового доступа в интернет. Компания представила собственный бренд SenSat (название образовано от английских слов «sensation» и «satellite»), перспективы которого уже оценили в ряде регионов России. «В 2014 году, с запуском спутников «Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6» и «АМУ-1», у нас появилась возможность предоставлять спутниковые каналы в Ка-диапазоне.», – рассказал коммерческий директор ГК «РТКОММ» Михаил Муттерперл. В пилотном формате проект был отработан в 2017 году, а теперь оператор расширяет географию присутствия.

«Прошли те времена, когда спутник казался чем-то сложным, большим, дорогим и медленным и использовался в военной или космической отрасли», – считает Михаил Муттерперл. «У нас огромная страна, и «белых пятен» на ее карте, с точки зрения доступности связи, еще достаточно, а значит, услуги спутникового интернета будут актуальны», – добавил коммерческий директор РТКОММ на презентации торговой марки.

Официальный дилер SenSat в Пермском крае – ООО «Синнтерком» также оптимистично оценивает перспективы спутникового интернета именно на территории Прикамья. Генеральный директор ООО «Синнтерком» Вячеслав Кудряшов в качестве примера привел любителей охоты и рыбалки, среди которых эта услуга очень востребована: «В крае сегодня развита охота и рыбалка, люди строят охотничьи домики, загородные дома, но кабельный интернет там не проложен». Запросы юридических лиц, по его словам, связаны с нефтяным бизнесом и мониторингом оборудования. Это отдаленные точки, где работа ограничивается конкретными временными рамками, поэтому нет смысла проводить туда обычный проводной интернет. Кроме того, в Пермском крае достаточно отдаленных поселков, в которых нет даже стабильной сотовой связи. «Много мест, где сотовая связь есть только в формате 2G, поэтому спутниковой интернет там тоже актуален», – подчеркнул Вячеслав Кудряшов.

Стать пользователем спутникового интернета теперь очень просто. В РТКОММ сообщили, что для подключения к услугам под маркой SenSat нужно лишь позвонить по федеральному номеру и оставить заявку на сайте. «Наши операторы свяжутся с клиентом, помогут подобрать тип оборудования и тарифный план. После этого наши партнеры оперативно организуют подключение», – рассказал Михаил Муттерперл. Он обратил внимание на то, что компания предоставляет гибкие возможности оплаты: оборудование не обязательно приобретать, его можно взять в аренду за 750 руб. в месяц. «Мы понимаем, что не каждый, может быть, готов сразу купить комплект за 29 тыс. руб. Кто-то хочет попробовать, протестировать услугу. А кому-то спутниковый интернет нужен не на постоянной основе, а только на сезон – летом на даче, например. Тогда аренда – оптимальный вариант», – пояснил Михаил Муттерперл. Тарифные планы разработаны на основе большого массива данных о потребностях пользователей – они отличаются по объему интернет-трафика.

Новые возможности для жителей края с появлением спутникового интернета SenSat отмечают и краевые власти. «Для жителей труднодоступных и территориально отдаленных населенных пунктов Пермского края возможность доступа во Всемирную сеть с использованием спутниковых технологий может стать действительно эффективным способом получения необходимой информации, в том числе повышая доступность государственных и муниципальных услуг», – заявил и. о. начальника управления развития инфраструктуры Министерства информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.