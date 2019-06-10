Банк «Открытие» развивает сотрудничество со строительной компанией «ЮгСтройИнвест»

В рамках соглашения о сотрудничестве банк «Открытие» предоставляет клиентам строительной компании «ЮгСтройИнвест» в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае фиксированную процентную ставку 9,8% годовых на весь период кредитования, независимо от срока кредита и размера первоначального взноса. Для военнослужащих ставка составит 9,2%. Также предусматривается комплексное ипотечное страхование.

Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 15 млн рублей для приобретения жилья. Первоначальный взнос по программе составляет от 20% его стоимости. Срок кредита до 30 лет.

Более подробную информацию об объектах можно узнать на сайте банка