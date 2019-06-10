Над бюджетами социальных фондов нависла «тень»

Социальные фонды лишаются более 2 трлн руб. в год из-за теневой занятости. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в этом секторе сейчас трудятся около 15 млн человек, их расходы в несколько раз выше доходов. Так, по данным за 2017 год, россияне потратили на 13 трлн руб. больше, чем заработали. Для сравнения — эта сумма составляет 14,5% от ВВП страны.

Жесткими мерами деньги в страховые фонды не вернуть, считает советник по макроэкономике генерального директора компания «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. По мнению эксперта, только налоговые послабления помогут «обелению» экономики: «Те расчеты, которые приводит вице-премьер, базируются на идее, что люди точно так же платили бы налоги, если бы работали в правовом поле. Но данный подход автоматически содержит в себе очень высокую погрешность. Поэтому, скорее всего, если этих работников принудительно вывести из "тени" — а теоретически полицейскими мерами это сделать можно — то, весьма вероятно, это приведет вовсе не к пополнению бюджета, а к росту безработицы, потому что часть бизнесов при работе с полноценным налогообложением окажется нежизнеспособна.

Важно понимать, что решение силовым методом, скорее всего, приведет к довольно сильным отрицательным социальным последствиям».

По данным Росстата, число занятых в неформальном секторе год от года растет. Если 2017 году их количество едва превышало 19,5%, то в 2018-м их было уже более 20%. Самый высокий уровень неформальной занятости — в республиках Северного Кавказа. Сейчас малый и средний бизнес вынужден работать нелегально, потому что платить налоги для них — путь к разорению, сообщил «Ъ FM» Александр Сафонов проректор Академии труда и социальных отношений: «С 2004 года положительная тенденция связана с состоянием неформальной, а потом уже и теневой занятости, которая вообще ни при каких обстоятельствах не оформляется. Скорее всего, это следствие того, что происходит постепенное снижение уровня жизни населения, а малый и средний бизнес в основном работает на потребительском спросе наших граждан. Поскольку сэкономить на себе не удается, то естественным направлением экономии являются налоговые платежи и страховые отчисления. Те лица, которые не хотят по разным причинам их совершать, этого делать и не будут, какие бы преференции ни создавались».

Власти и раньше предпринимали попытки вывести из «тени» эту категорию предпринимателей. Два года назад самозанятым предлагали двухлетние налоговые каникулы, если они будут вести работу легально. Однако позже сами власти признали эту попытку неудачной. Как ранее сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, новым статусом обзавелись меньше 1 тыс. человек, тогда как общее число таких работников превышало 15 млн. С этого года заработал пилотный проект, который позволяет самозанятым зарегистрироваться. По последним данным, воспользовались этой возможностью около 102 тыс. человек.

Юлия Жданова