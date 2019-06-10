Депутат заксобрания Пермского края обжаловал свой арест

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин обжаловал постановление Соликамского суда о своем аресте. «Сегодня от адвоката Кузьмина поступила жалоба, материалы дела передадут в краевой суд»,— сообщили 59.ru в Соликамском суде.

Уголовное дело в отношении господина Кузьмина было возбуждено руководителем СУ СКР по Пермскому краю. Расследование касается предполагаемой инсценировки покушения на жизнь Ильи Кузьмина в феврале этого года. Тогда он заявил, что неизвестный стрелял в него из обреза. В итоге был задержан местный житель Эдуард Мельников. Позже он заявил, что нападение было срежиссировано, а стрелял он холостыми. По данным собеседников "Ъ-Прикамье", силовики считают, что преступление, которое предположительно совершил депутат, привело к тяжелым последствиям. «Невиновный человек несколько месяцев провел в СИЗО»,— говорит один из них.

Сам господин Кузьмин вины в инсценировке не признает, утверждая, что уголовное дело в отношении него политически мотивировано.